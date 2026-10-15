ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆ? ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ 7 ದಶಕದ ಆ ಒಂದು ದಿಗ್ಬ್ರಮೆಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕರಣದ ಅಸಲಿ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಬ್ಲೂ ಡ್ರಮ್ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ಮುಸ್ಕಾನ್ ರಸ್ತೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿಲ್ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ. ತನ್ನ ಪತಿ ಸೌರಭ್ ರಜಪೂತ್ ಅವರನ್ನು ಕೊಲೆಮಾಡಿ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಡ್ರಮ್ನಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಮುಸ್ಕಾನ್ ಈಗ ಚರ್ಚೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ಮರಣದಂಡನೆ ಅಥವಾ ನೇಣು ಹಾಕುವಿಕೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪುರುಷ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧಗಳಿಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಈಗ, ಮೀರತ್ ಬ್ಲೂ ಡ್ರಮ್ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಮುಸ್ಕಾನ್ ಮತ್ತು ಸಾಹಿಲ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಈಗ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದ ರತನ ಭಾಯಿ ಪ್ರಕರಣ!
ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೌದು, 1947 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದ ನಂತರ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಏಕೈಕ ಮಹಿಳೆ ರತನ್ಬಾಯಿ ಜೈನ್. ಅವರ ಶಿಕ್ಷೆ ಜನವರಿ 3, 1955 ರಂದು ದೆಹಲಿಯ ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಎಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ?
ಕಳೆದ ಏಳು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಶಬ್ನಮ್ ಅಲಿ, ರೇಣುಕಾ ಶಿಂಧೆ ಮತ್ತು ಸೀಮಾ ಗವಿತ್ ಸೇರಿ ಹಲವಾರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿವೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಇಳಿಸಿದೆ, ಅಥವಾ ಕ್ಷಮಾದಾನ ಅರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ. 2026 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 571 ಜನರು ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ 21 ಮಹಿಳೆಯರು.
ರತನ್ಬಾಯಿ ಪ್ರಕರಣ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು?
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಈ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ ಏಕೈಕ ಹೆಸರು ರತನ್ಬಾಯಿ ಜೈನ್. ಅವರ ಪ್ರಕರಣವು 1950 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಭಯಾನಕ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಆ ಕಾಲದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲುಗಾಡಿಸಿದೆ.
ಕೊಲೆಗಳ ಭೀಕರ ಕಥಾವಸ್ತು!
ಆ ಕಾಲದ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೆಹಲಿ ನಿವಾಸಿ ರತನ್ಬಾಯಿ ಜೈನ್ ಸಂತಾನಶಕ್ತಿ ಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದು ಫಲವತ್ತತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವು ಅನುಮಾನ ಮತ್ತು ಸೇಡಿನಿಂದ ಅವಳು ಈ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಘೋರ ಅಪರಾಧದ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಅನುಮಾನ ಮತ್ತು ಅಸಹ್ಯಕರ ಅನುಮಾನ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತನ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಹತ್ತಿರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲವು ಯುವತಿಯರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ತನ್ನ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ರತನ್ಬಾಯಿ ಅನುಮಾನಿಸಿದ್ದಳು. ಈ ಅನುಮಾನ ಮತ್ತು ಸೇಡಿನ ಭಾವನೆ ಅವಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಷಪೂರಿತಗೊಳಿಸಿತು ಎಂದರೆ ಈ ಮುಗ್ಧ ಜನರ ಜೀವಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭಯಾನಕ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾಳೆ.
ರತನ್ ಭಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು?
ರತನ್ಬಾಯಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮೂವರು ಯುವತಿಯರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಳು. ಅವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿದ ಪಿತೂರಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಅವರ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಪಾನೀಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಲವಾದ ವಿಷವನ್ನು ಬೆರೆಸಿದಳು. ಮೂವರು ಹುಡುಗಿಯರು ವಿಷವನ್ನು ತಿಂದ ಅಥವಾ ಕುಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಮತ್ತು ಅಸಹನೀಯ ನೋವಿನಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಮೂರು ಜನರ ಈ ಏಕಕಾಲಿಕ ಕೊಲೆ ದೆಹಲಿಯಾದ್ಯಂತ ಆಘಾತದ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತು.
ಬಂಧನ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆ!
ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಪೊಲೀಸರು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ರತನ್ಬಾಯಿ ಜೈನ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದರು. ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ರತನ್ಬಾಯಿ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ ಬೆರೆಸಿ ಕೊಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತು. ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಅಪರೂಪದ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿತು. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು 35 ವರ್ಷದ ರತನ್ಬಾಯಿಯನ್ನು ಮೂರು ಕೊಲೆಗಳಿಗೆ ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿತು. ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿಗಳನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನಂತರ, ಆಕೆಯ ಕ್ಷಮಾದಾನ ಅರ್ಜಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು.
ಜ.3, 1955 ರಂದು ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿ!
ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಆ ದಿನ, ದೆಹಲಿಯ ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿನೊಳಗೆ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯ ನಡುವೆ ರತನ್ಬಾಯಿ ಜೈನ್ ಅವರನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಘೋರ ಅಪರಾಧಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಲಿಂಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ರತನ್ಬಾಯಿ ಜೈನ್ ಪ್ರಕರಣವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಶಬ್ನಮ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕುಖ್ಯಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿವೆ, ಆದರೆ ಕಾನೂನು ತೊಡಕುಗಳು, ದೀರ್ಘ ಕ್ಷಮಾದಾನ ಅರ್ಜಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಚರ್ಚೆಗಳು 1955 ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಸ್ಕಾನ್ ರಸ್ತೋಗಿ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇಲಿವೆ.