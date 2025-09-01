ನಮ್ಮ ಊರನ್ನ ಸರಿಮಾಡಬೇಕು ರಾಜೀವ್, ಹೀಗಾಗಿ ನೀನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಿರುವನಂತಪುರಂ (ಸೆ.01): ಕೇರಳಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯುವುದು ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ಎಂ.ಕೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ತೀರಿಕೊಂಡ ನಂತರ ತಿರುವನಂತಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮೊದಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಅಪ್ಪನ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. “ಮೂರು ದಿನ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ತೀರಿಕೊಂಡರು. ಮಾರ್ಚ್ 26 ರಂದು ನಾನು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಾಗ ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆ ಮಾತೇ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆತಂದಿದೆ. “ನಮ್ಮ ಊರನ್ನ ಸರಿಮಾಡಬೇಕು ರಾಜೀವ್, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕು” ಎಂದು ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆ ಮಾತೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆತಂದಿದೆ” - ಮುಡಾಕ್ಕಲ್ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಮತ್ತು ನರೇಗಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಓಣಂ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಕೇರಳ ಅಭಿವದ್ಧಿ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಓಣಂ ಮಲಯಾಳಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹಬ್ಬ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದಿನ. ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಹಿಂದಿನ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದು ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ. ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ. ಓಣಂ ಹಬ್ಬವಾದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ರಾಜಕೀಯ ಮಾತನಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಓಣಂ ಆಚರಿಸುವಾಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೆನಪಿರಲಿ, ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಗಳು, ಅವರ ಅಧಿಕಾರದ ರಾಜಕಾರಣದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈಗ ಪಾಲಕ್ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು, ಶಬರಿಮಲೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ರಾಜಕಾರಣ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಜಕಾರಣ ಎಂದು ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೇಳಿದರು.
ವಾಯುಪಡೆಗೆ ಡಕೋಟಾ ವಿಮಾನ ಮರಳಿ ತಂದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್
ಜನರಿಗಾಗಿ 365 ದಿನ, 24 ಗಂಟೆ ಬಿಜೆಪಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಸ್ನೇಹ ಸಂಗಮ ಮುಡಾಕ್ಕಲ್ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತ ಚಲಾವಣೆಯಾದ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಮುಡಾಕ್ಕಲ್ ಪಂಚಾಯಿತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತೇವೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಜನರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಸದಸ್ಯರು ನಿಮಗಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಜಕಾರಣ. ಬಿಜೆಪಿ ಜನರನ್ನು ಒಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಮೂರ್ಖರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಜನರಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಓಣಂ ಆಚರಿಸುವಾಗ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಸಾಂಸ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಆ ಸಹಾಯವನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ವಿವರಿಸಿದರು.