ಹಲವರ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ ಸ್ನೈಫರ್ ಡಾಗ್ ನಿವೃತ್ತಿ, ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನದ ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರು ಭಾವುಕ!

ಹೈದರಾಬಾದ್(ಜೂ. 22) ಹೆಸರು ತಾರಾ. ಆಕೆ ಹಲವರ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ. ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈಕೆ ತೆಲಂಗಾಣದ ಆದಿಲ್‌ಬಾದ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಮುದ್ದಿನ ನಾಯಿ. ಆದಿಲ್‌ಬಾದ್ ಡಾಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯೆ ತಾರ ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಸೇವೆಯ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಆದಿಲ್‌ಬಾದ್ ಪೊಲೀಸರು ತಾರಾಗೆ ಹಾರ, ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆದಿಲ್‌ಬಾದ್ ಡಾಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಹಾಗೂ ಆದಿಲ್‌ಬಾದ್ ಪೊಲೀಸರು ತಾರಾಗೆ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನದ ಮೂಲಕ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಪೊಲೀಸರು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೆರೆದಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಇತರ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಸದಸ್ಯರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರು ತಾರಾ ಜೊತೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಾರಾ ಇದೀಗ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಆದಿಲ್‌ಬಾದ್ ಡಾಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಸದಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದ ತಾರ, ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಪ್ರಖುವಾಗಿ ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ತಾರಾ ಎತ್ತಿದ ಕೈ. ಬ್ಯಾಗ್‌ನಲ್ಲಿಟ್ಟ ಸ್ಫೋಟಕ, ಅವಿತಿಟ್ಟ ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಹಲವು ದುರಂತಗಳನ್ನು ತಾರಾ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಪೊಲೀಸರ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಾಗೂ ಮುದ್ದಿನ ನಾಯಿಯಾಗಿದ್ದ ತಾರಾಗೆ ಇದೀಗ ಪೊಲೀಸರು ಗೌರವಯುತ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Retirement ceremony of Tara, a member of Adilabad's dog squad and an expert in detecting explosives. She belongs to the Labrador Retriever family and served the dept for 11 years.#Telangana #PoliceDog #K9Unit@TOIHyderabad @adilabad_sp @TelanganaDGP @revan pic.twitter.com/5VbJWS0hLC

— Pinto Deepak (@PintodeepakD) June 19, 2024

ಪೊಲೀಸ್ ಡಾಗ್ ಕೆ9 ಯೂನಿಟ್ ಸದಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದ ತಾರ, ಲ್ಯಾಬ್ರಡಾರ್ ರಿಟ್ರಿವರ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭರ್ಜರಿ ಕಮೆಂಟ್ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಡಾಗ್‌ಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಗೌರವ ಸಿಗಬೇಕು. ಆದಿಲ್‌ಬಾದ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಸುಂದರಿ ತಾರಾಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂದು ಹಲವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸರ್ ಹಾಗೂ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಾಗ್ ಸ್ವ್ಕಾಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೇನೆ ಉಗ್ರರ ಭೇಟೆಯಾಡಲು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಡಾಗ್ ಸ್ಕಾಡ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಫೋಟಕಗಳ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ಭದ್ರಾ ಪಡೆಗಳ ನಾಯಿ ನಿರತವಾಗಿದೆ. ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಡಾಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ವಿಭಾಗವಿದೆ. ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಆನೆ ಬಲ ತಂದುಕೊಡುವ ಈ ಡಾಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಹಲವು ಬಾರಿ ಬಲಿಯಾಗಿದೆ. ಹಲವರ ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ಹೋಗಿ ಬಲಿಯಾದ ಉದಾಹರಣೆಗಳೂ ಇವೆ.



