ಗಣಪತಿ ವಟ್ಟಂ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಲಿದ್ಯಾ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತೇರಿ, ಟಿಪ್ಪು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಹೆಸರು ಬದಲಿಸುವಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಆಗ್ರಹ!

Tippu Sultan Changes the Ganapathivattom Name to Sulthan Bathery ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ವಯನಾಡ್‌ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಸುಲ್ತಾನ್‌ ಬತ್ತೇರಿ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್‌ ಪಟ್ಟಣದ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಿಸಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.