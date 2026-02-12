IPL Betting Case: Madras HC Orders MS Dhoni to Pay ₹10 Lakh 2013 ರ ಐಪಿಎಲ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ನಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಚೆನ್ನೈ (ಫೆ.12): ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಹೂಡಿರುವ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ನಿವೃತ್ತ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಿ. ಸಂಪತ್ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯದ ಅನುವಾದಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಳಸಲಿದೆ.
ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಟಾರ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜೀ ಮೀಡಿಯಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಪತ್ರಕರ್ತ ಸುಧೀರ್ ಚೌಧರಿ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ನೇಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವಿರುದ್ಧವೂ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಲಾಗಿದೆ. 2013 ರ ಐಪಿಎಲ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಧೋನಿ ಅವರನ್ನು ನಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರಿಂದ ಧೋನಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 11 ರಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಆರ್ ಎನ್ ಮಂಜುಳಾ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸುತ್ತಾ ಈ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು. 2025 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28ರ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಿಡಿಗಳ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಲಿಪ್ಯಂತರ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಅನುವಾದಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ತಮ್ಮ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ, ಅಗತ್ಯ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಷರತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದು ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಅನುವಾದಕರಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ ಒಬ್ಬ ದುಭಾಷಿ ಮತ್ತು ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರನ ಸುಮಾರು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶ್ರಮ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹೇಳಿದರು.
ಒಬ್ಬ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರನ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವೂ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರತಿಲೇಖನ ಮತ್ತು ಅನುವಾದಕ್ಕಾಗಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಕರಣ ಹೂಡಿರುವ ಧೋನಿ ಅವರು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೊಕದ್ದಮೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಾದಿಯೇ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ತನ್ನ ದೂರಿನೊಂದಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹೇಳಿದರು.
ಮಾರ್ಚ್ 12ಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಧೋನಿಗೆ ಆದೇಶ
ಬಾಹ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಧಿಕೃತ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28, 2025 ರ ಹಿಂದಿನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಂತೆ, ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ವಾದಿಯು ಪಾವತಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹೇಳಿದರು.
ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರ ಮೂರನೇ ವಾರದ ಮೊದಲು ಸಿಡಿಗಳ ವಿಷಯಗಳ ಪ್ರತಿಲೇಖನ ಮತ್ತು ಅನುವಾದವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಮಾರ್ಚ್ 12, 2026 ರಂದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ವಾದಿಯು ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯ ಖಾತೆಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಕರಣದ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 12 ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಅನುವಾದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಭಾಷೆ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ.