ಮಹಾಕುಂಭ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಇತಿಹಾಸದ ಹೆಮ್ಮೆ: ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್

MahaKumbh 2025 is the pride of Sanatan Culture : ಮಹಾ ಕುಂಭದ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾ ಕುಂಭ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹೆಮ್ಮೆ, ಇದನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.