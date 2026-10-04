07:30 AM (IST) Oct 04

India Latest News Live 4 October 2026 5 ತಿಂಗಳ ಪ್ರಯಾಣ - 308 ಚಕ್ರಗಳ ಬಾಹುಬಲಿ ಟ್ರಕ್ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವುದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಬೆಲ್ಜಿಯಂನಿಂದ ಬಂದಿರುವ 200 ಟನ್ ತೂಕದ ಬೃಹತ್ ಯಂತ್ರವನ್ನು 308 ಚಕ್ರಗಳ 'ಬಾಹುಬಲಿ' ಟ್ರಕ್ ಒಡಿಶಾದಿಂದ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಿದೆ. 60 ಜನರ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 15-20 ಕಿ.ಮೀ ಚಲಿಸುವ ಈ ಟ್ರಕ್ ಸಾಗಲು ಸೇತುವೆ, ಮರ ಹಾಗೂ ಕಂಬಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
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05:47 AM (IST) Oct 04

India Latest News Live 4 October 2026 ಫ್ರಾನ್ಸನಲ್ಲೂ ಜೆನ್‌ಝೀ ದಂಗೆ! ಭಾರತದ ಜಿರಳೆ ಪಕ್ಷ ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೀದಿಗೆ

ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವೈಫಲ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೋರಾಟ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ್ದು, ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಗೂ ಲೂಟಿ ನಡೆದಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈಮೀರಿದ್ದರಿಂದ ನೂರಾರು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಹಲವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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