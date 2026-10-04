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5 ತಿಂಗಳ ಪ್ರಯಾಣ - 308 ಚಕ್ರಗಳ ಬಾಹುಬಲಿ ಟ್ರಕ್ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವುದೇನು ಗೊತ್ತಾ?
ಸಾರಾಂಶ
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಅಮೆರಿಕದ ಒಹಿಯೋದಲ್ಲಿರುವ ಹಿಂದೂ ದೇಗುಲವೊಂದರ ಮೇಲೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಅರ್ಚಕರು, ಭಕ್ತರು ಇದ್ದಾಗಲೇ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಟಕಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ದು, ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯರು ನವರಾತ್ರಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಓಹಿಯೋದ ಗ್ರೇಟರ್ಕ್ಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿನಾರಾಯಣ ವಡ್ತಾಲ್ ಧಾಮ್ ಮಂದಿರದ ಮೇಲೆ ಈ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಗುಲದ ಕಿಟಕಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಿಂದೂ ಅಮೆರಿಕನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಹಿಂದೂಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ತಿಳಿಸಿವೆ.
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07:30 AM (IST) Oct 04
India Latest News Live 4 October 2026 5 ತಿಂಗಳ ಪ್ರಯಾಣ - 308 ಚಕ್ರಗಳ ಬಾಹುಬಲಿ ಟ್ರಕ್ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವುದೇನು ಗೊತ್ತಾ?
ಬೆಲ್ಜಿಯಂನಿಂದ ಬಂದಿರುವ 200 ಟನ್ ತೂಕದ ಬೃಹತ್ ಯಂತ್ರವನ್ನು 308 ಚಕ್ರಗಳ 'ಬಾಹುಬಲಿ' ಟ್ರಕ್ ಒಡಿಶಾದಿಂದ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಿದೆ. 60 ಜನರ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 15-20 ಕಿ.ಮೀ ಚಲಿಸುವ ಈ ಟ್ರಕ್ ಸಾಗಲು ಸೇತುವೆ, ಮರ ಹಾಗೂ ಕಂಬಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.Read Full Story
05:47 AM (IST) Oct 04
India Latest News Live 4 October 2026 ಫ್ರಾನ್ಸನಲ್ಲೂ ಜೆನ್ಝೀ ದಂಗೆ! ಭಾರತದ ಜಿರಳೆ ಪಕ್ಷ ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೀದಿಗೆ
ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವೈಫಲ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೋರಾಟ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ್ದು, ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಗೂ ಲೂಟಿ ನಡೆದಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈಮೀರಿದ್ದರಿಂದ ನೂರಾರು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಹಲವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.Read Full Story