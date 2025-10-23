- Home
- India Latest News Live: ಪಿಂಚಣಿಗಾಗಿ ಶಾಸಕರ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ, ಪ್ರತಿಮೆಯಂತೆ ನಿಂತ ಎಂಎಲ್ಎ
ಹೈದರಾಬಾದ್: ತೆಲಂಗಾಣದ ಮಹಬೂಬಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಯ್ಯರಾಮ್ ಮಂಡಲದ ರಾಯ್ಕುಂಟ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯೊಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೂಲತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಕಿವುಡ ಮತ್ತು ಮೂಕಳಾಗಿದ್ದ ಅಂಗವಿಕಲ ಮಹಿಳೆ ಮಂಜುಳಾ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಕೊರ್ಮಾ ಕನಕಯ್ಯ ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ತನ್ನ ಪಿಂಚಣಿಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಶಾಸಕರು ಯಾವುದೇ ಅಲುಗಾಡದೇ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿರೋದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.