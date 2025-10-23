17 ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಲ ಈ ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾದ ಕೊಹ್ಲಿ!
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಡಿಲೇಡ್ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಡಕೌಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸತತ ಎರಡು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸದೆ ಔಟಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸತತ ಎರಡು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಡಕ್
ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಾರೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಅಡಿಲೇಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸದೆ ಔಟಾದರು. 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದು, ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಎಸೆತ ಎದುರಿಸಿ ಡಕೌಟ್ ಆದರು. ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಬಾರ್ಟ್ಲೆಟ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆದರು. ಇದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡನೇ ಡಕ್ ಆಗಿದೆ.
ಕೊಹ್ಲಿ ಔಟಾದಾಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರಾಸೆ
ಅಡಿಲೇಡ್ ಓವಲ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಮೈದಾನ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಏಕದಿನ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ರನ್ ಗಳಿಸದೆ ಔಟಾದರು. ಕೊಹ್ಲಿ ಔಟಾದಾಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ಅವರು ಹೊರನಡೆಯುವಾಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಎದ್ದುನಿಂತು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದರು. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಟ್ಟು 975 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡಕ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ
ಏಕದಿನದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಇದು 18ನೇ ಡಕೌಟ್. ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ (20), ಶ್ರೀನಾಥ್ (19) ನಂತರ, ಕೊಹ್ಲಿ ಈಗ ಯುವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಕುಂಬ್ಳೆ (18) ಜೊತೆ ಜಂಟಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಡಕೌಟ್ ಆದ ದಾಖಲೆ ಸನತ್ ಜಯಸೂರ್ಯ (34) ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ.
ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಆರಂಭ
ಸುಮಾರು ಏಳು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಏಕದಿನಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಕೊಹ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸದೆ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿ ಔಟಾದರೆ, ಅಡಿಲೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ವಿಂಗ್ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಎಲ್ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆದರು. ರೋಹಿತ್ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಡಿಆರ್ಎಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ಕೊಹ್ಲಿಯ ಏಕದಿನ ದಾಖಲೆಗಳು
ಏಕದಿನದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 304 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 14,181 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 51 ಶತಕ, 74 ಅರ್ಧಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ 57.41ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧವೂ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. 52 ಏಕದಿನಗಳಲ್ಲಿ 2,451 ರನ್, 8 ಶತಕ, 15 ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಡಿಲೇಡ್ ಓವಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳು
- ಏಕದಿನ: 5 ಪಂದ್ಯ, 244 ರನ್, 2 ಶತಕ
- ಟೆಸ್ಟ್: 5 ಪಂದ್ಯ, 527 ರನ್
- ಟಿ20: 3 ಪಂದ್ಯ, 204 ರನ್
ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅದೇ ಮೈದಾನ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿತು. ಸತತ ಎರಡು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಡಕೌಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ "ದಿ ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಸ್ಟಿ" ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.