10:08 AM (IST) Oct 10

India Latest News Live 10 October 2026 IND vs WI - ಗೆಲ್ಲುವ ಪಂದ್ಯದ ಹೀನಾಯ ಸೋಲಿಗೆ ಇವರೇ ಕಾರಣ! ಅಚ್ಚರಿ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್

ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 250 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರೂ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಸೋಲಿಗೆ ಇಬ್ಬನಿ ಹಾಗೂ ಶಾಯ್ ಹೋಪ್-ರೂಥರ್ ಫೋರ್ಡ್ ಜೊತೆಯಾಟವೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದು ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 501 ರನ್ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಟಿ20 ಇತಿಹಾಸದ 2ನೇ ಗರಿಷ್ಠ ರನ್ ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ.

Read Full Story
09:32 AM (IST) Oct 10

India Latest News Live 10 October 2026 Zodiac Signs - ದಸರಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್‌? ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ; ಹಣ, ಯಶಸ್ಸಿನ ಯೋಗ

Dasara Horoscope 2026: Lucky Zodiac Signs ದಸರಾ ಹಬ್ಬ ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಈ ಐದು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಐದು ರಾಶಿಯವರ ಪಾಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನವಾಗಲಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯಾವುದವು ಆ ಐದು ರಾಶಿಗಳು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ

Read Full Story
09:24 AM (IST) Oct 10

India Latest News Live 10 October 2026 ದೆಹಲಿ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹೋಗಬೇಡಿ - ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಇಮಾಮ್ ನೀಡಿದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಏನು?

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ರಂದು ನಡೆಯುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿಂದ ದೂರವಿರುವಂತೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಇಮಾಮ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಇಮಾಮ್ ಉಮರ್ ಅಹಮದ್ ಇಲ್ಯಾಸಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮನವಿ

Read Full Story
09:07 AM (IST) Oct 10

India Latest News Live 10 October 2026 ವಿಶ್ವದ ಎದುರು ಭಾರತದ ನಿಲುವಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ಜಯ, ರಷ್ಯಾ ಎದುರು ಡೀಸೆಲ್‌ಗಾಗಿ ಮಂಡಿಯೂರಿ ಟ್ರೋಲ್‌ ಆದ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌

ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಿಲುವು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಲವೇ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಸುಂಕದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಇದೀಗ ತಾವೇ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಡೀಸೆಲ್ ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Read Full Story
08:54 AM (IST) Oct 10

India Latest News Live 10 October 2026 ಇಂದಿನಿಂದ 13ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಎಸ್‌ಎಲ್‌ ಶುರು; ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಫ್‌ಸಿಗೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಸವಾಲು

13ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಇಂಡಿಯನ್‌ ಸೂಪರ್‌ ಲೀಗ್ (ಐಎಸ್‌ಎಲ್‌) ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ ಟೂರ್ನಿಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಂಠೀರವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ 13 ತಂಡಗಳು ಹೋಮ್‌-ಅವೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಾಡಲಿದ್ದು, ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಫ್‌ಸಿ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ.
Read Full Story
08:38 AM (IST) Oct 10

India Latest News Live 10 October 2026 Delhi CJP Protest - ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿಂದು ಮೆಟ್ರೋ, ರೈಲು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳು ಬಂದ್!

ಸಿಇಸಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೆಟ್ರೋ, ರೈಲು, ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್, ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳು ಹಾಗೂ ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರದ ಕಾರಣ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಕೂಡ ಬಂದ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳು ಇರಲಿವೆ.

Read Full Story
08:37 AM (IST) Oct 10

India Latest News Live 10 October 2026 ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ - ಸ್ಟಾರ್‌ಲಿಂಕ್‌ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕ್‌ಗೆ ಸಿಂಧಿಯಾ ತಿರುಗೇಟು

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರಷ್ಟೇ ಸ್ಯಾಟ್‌ಕಾಂ ಸೇವೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಜ್ಯೋತಿರಾದಿತ್ಯ ಸಿಂಧಿಯಾ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್‌ಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Read Full Story
08:14 AM (IST) Oct 10

India Latest News Live 10 October 2026 ದೆಹಲಿ ಸಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ - ರೈಲು, ಮೆಟ್ರೋ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸುಪ್ರೀಂ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ!

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಮತ್ತು ರೈಲು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.

Read Full Story