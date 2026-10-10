ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 250 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರೂ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಸೋಲಿಗೆ ಇಬ್ಬನಿ ಹಾಗೂ ಶಾಯ್ ಹೋಪ್-ರೂಥರ್ ಫೋರ್ಡ್ ಜೊತೆಯಾಟವೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದು ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 501 ರನ್ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಟಿ20 ಇತಿಹಾಸದ 2ನೇ ಗರಿಷ್ಠ ರನ್ ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ.
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- India Latest News Live: IND vs WI - ಗೆಲ್ಲುವ ಪಂದ್ಯದ ಹೀನಾಯ ಸೋಲಿಗೆ ಇವರೇ ಕಾರಣ! ಅಚ್ಚರಿ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್
India Latest News Live: IND vs WI - ಗೆಲ್ಲುವ ಪಂದ್ಯದ ಹೀನಾಯ ಸೋಲಿಗೆ ಇವರೇ ಕಾರಣ! ಅಚ್ಚರಿ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಅನ್ಯ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಇದೀಗ, ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಯಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಜತೆಗಿನ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್, 'ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರು ಕಟ್ಟೆಗೆ ತಕ್ಷಣ 3 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಡೀಸೆಲ್ ಪೂರೈಸಲು ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಮೊದಲು, 'ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಆ ಹಣ ಉಕ್ರೇನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂಬ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಭಾರತ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೆರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಆದರೀಗ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ, ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಟ್ರಂಪ್ ರಷ್ಯಾ ತೈಲ ಆಮದಿಗೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
India Latest News Live 10 October 2026 IND vs WI - ಗೆಲ್ಲುವ ಪಂದ್ಯದ ಹೀನಾಯ ಸೋಲಿಗೆ ಇವರೇ ಕಾರಣ! ಅಚ್ಚರಿ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್
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