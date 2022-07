ಬ್ರಿಟನ್‌ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೊರಿಸ್‌ ಜಾನ್ಸನ್‌, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ರಾಜೀವ್‌ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌ ಭೇಟಿ!

ಲಂಡನ್‌ (ಜುಲೈ 1): ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ರಾಜೀವ್‌ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ (Rajeev chandrasekhar) ನೇತೃತ್ವದ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್ಸ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫೋರಂನ (India Global Forum) ನಡುವೆ ಬ್ರಿಟನ್‌ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೊರಿಸ್‌ ಜಾನ್ಸನ್‌ (Boris Johnson) ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿತು.



ಕೇಂದ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮ, ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರಾದ (Union Minister of State for Entrepreneurship, Skill Development, Electronics & Technology ) ರಾಜೀವ್‌ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌, ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಯುನಿಕಾರ್ನ್‌ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳಾದ ಪಾಲಿಗಾನ್‌ (Polygon), ಕೂ (Koo), ಬಿಲ್ಡರ್.ಎಐ (builder.ai), ನೈಕಾ (nyka), ಸೇಫೆಕ್ಸ್‌ಪೇ (safexpay) ಇದ್ದ ನಿಯೋಗದ ಜೊತೆ ಜಾನ್ಸನ್‌ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ನ್ಯೂಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳು (New India Startups) ಮತ್ತು ಇನ್ನೋವೇಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯುಕೆ (India-UK) ಸಹಯೋಗದ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತು ಈ ವೇಳೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.



ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುಕೆ ಎರಡೂ ತಮ್ಮ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಯುಗದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಭವಿಷ್ಯವು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್‌ನಂತಹ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.



ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫೋರಂ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಯುಕೆ-ಇಂಡಿಯಾ ವೀಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು 'ಯುಕೆ-ಭಾರತದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು' ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವರು, ಭಾರತವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಜಿಡಿಪಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 25 ಪ್ರತಿಶತ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯುಕೆ ಸರ್ಕಾರವು ತಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಪೈ ಅನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.



ಡಿಜಿಟಲ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಯುಕೆ-ಭಾರತದ ಬಂಧದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಕುರಿತು, ಡಿಜಿಟಲ್ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ ಒಟ್ಟಗೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೇಳಿದರು. "ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶವಾಗಿದೆ." ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.



ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಭವಿಷ್ಯವು ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೆಟಪ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಹಯೋಗದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಅದು ಆ ಸಹಯೋಗದಿಂದ ಅಂತರ್ಗತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತ, ಯುಕೆ, ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಂತಹ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

2015 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ( Prime Minister Narendra Modi ) ಅವರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ (Digital India) ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಅವರು ಮೂರು ವಿಶಾಲ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು ಎಂದು ರಾಜೀವ್‌ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದ ಮೊದಲ ವಿಷಯ, ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದು ಯುವಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ. ಮೋದಿಯವರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಮೂರನೇ ಭಾಗವೆಂದರೆ ದಶಕಗಳಿಂದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಗ್ರಾಹಕರಾಗಿರುವ ಭಾರತವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ಯಾಕ್‌ಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಎಂದು ಸಚಿವರು ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.