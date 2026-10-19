ಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಹೊಸ ಭೌತಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮೂಲಕ 6G ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಆಕಾಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಘೋಷಿಸಿದಂತೆ, ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಭಾರತವನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಮದುದಾರನಿಂದ ರಫ್ತುದಾರನನ್ನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ 6G ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಭೌತಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬದಲಾಗಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 'ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಗಳನ್ನು' ನೀಡುವ ಮೂಲಕ 6G ಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲು ಕಂಪನಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ರಂದು ನಡೆದ ಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಐಪಿಒ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಕಾಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಈ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವಾಮ್ಯದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಳಕೆ
ಕೇವಲ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನದೇ ಆದ 'ಸ್ವಾಮ್ಯದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸ್ಟಾಕ್' ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಗದೀಕರಿಸುವ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಿಯೋ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 3,60,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟೆಲಿಕಾಂ ಟವರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರೂಟ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಫೈಬರ್ ಜಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೇ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ 6G ಗೆ ಬದಲಾಗುವುದರಿಂದ, ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭೌತಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳು
ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಮುಂಬರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಚಾಲಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ.
- ಮೊಬೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ : ಸುಧಾರಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸೇವೆಗಳು.
- ಹೋಮ್ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ : ಮನೆಮನೆಗೆ ವೇಗದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕ.
- ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸೇವೆಗಳು : ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳು.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸ್ಟಾಕ್ ನಗದೀಕರಣ: ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸ್ವಂತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಇತರ ವ್ಯಾಪಾರ ಜಾಲಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು.
ಶಕ್ತಿಯುತ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪಡೆ ಮತ್ತು ಪೇಟೆಂಟ್ ಸಾಧನೆ
ಜಿಯೋ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಲವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇದುವರೆಗೆ 7,220 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೇಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, 12,000 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಅನುಭವೀ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳು, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಯೋದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ರಫ್ತು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಟೆಲಿಕಾಂ ಆಪರೇಟರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಜಿಯೋ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾರಾಟಗಾರನಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪೂರೈಕೆದಾರನಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ, ಸಮಗ್ರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ 'ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್' ಆಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದು ಜಿಯೋದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಇದುವರೆಗೆ ವಿದೇಶಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಭಾರತ, ಇನ್ಮುಂದೆ ಸ್ವದೇಶಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ಜಿಯೋದ ಈ 6G ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲಿದೆ.