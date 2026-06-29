- Home
- News
- World News
- ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಮಾತು ಪಾಲಿಸಿದ ತಾಯಿ : ಮಗುವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರನ ಪತ್ನಿ!
ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಮಾತು ಪಾಲಿಸಿದ ತಾಯಿ : ಮಗುವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರನ ಪತ್ನಿ!
ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಭೀಕರ ಭೂಕಂಪದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಫುಟ್ಬಾಲರ್ ಲೂಕಾಸ್ ಟ್ರೆಜೋ ಅವರ ಪತ್ನಿ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಹೋರಾಡಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಭಾವುಕತೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಭೂಕಂಪ
ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಭೂಕಂಪವು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಫುಟ್ಬಾಲರ್ Lucas Trejo ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಪತ್ನಿ ಯಾನಿನಾ ಮರನೆಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಆರೋನ್ ಮತ್ತು ಐನ್ಹೋವಾ ಭೂಕಂಪದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಕ್ರೀಡಾ ಲೋಕವನ್ನು ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದೆ.
7.2 ಮತ್ತು 7.5 ತೀವ್ರತೆಯ ಎರಡು ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪ
ಜೂನ್ 24ರಂದು ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 7.2 ಮತ್ತು 7.5 ತೀವ್ರತೆಯ ಎರಡು ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದವು. ಆ ವೇಳೆ ಲೂಕಾಸ್ ಟ್ರೆಜೋ ತಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡದ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜಧಾನಿ ಕರಾಕಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಲಾ ಗ್ವೈರಾ ಪ್ರದೇಶದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಭೂಕಂಪದ ಬಳಿಕ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿತ್ತು.
ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ
ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿದುಹೋದ ಬಳಿಕ ಟ್ರೆಜೋ ತಕ್ಷಣವೇ ದುರಂತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದರು. ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬದುಕುಳಿದಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅವಶೇಷಗಳ ನಡುವೆ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲೂ "ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ" ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.
74 ಗಂಟೆಗಳ ನಿರಂತರ ಹುಡುಕಾಟ
ಆದರೆ 74 ಗಂಟೆಗಳ ನಿರಂತರ ಹುಡುಕಾಟದ ಬಳಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದರು. ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಅವರ ಕ್ಲಬ್ ಹಾಗೂ ಸಹ ಆಟಗಾರರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಭೂಕಂಪದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 1,400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಇನ್ನೂ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಲೂಕಾಸ್ ಟ್ರೆಜೋ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ದುರಂತ ಕಥೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಜನರನ್ನು ಭಾವುಕರನ್ನಾಗಿಸಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ (India News) ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ (Kannada News) ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ (Latest Kannada News), ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗಳೊಂದಿಗೆ (kannada news live) ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ