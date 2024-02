ಎಲ್ಲರಂಥಲ್ಲ ಎಲಾನ್ ಮಾಸ್ಕ್; ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರನ್ನು ಮಂಗಳಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿರೋ ಭೂಪ!

elon musk red planet

ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರನ್ನು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಲು ನಾವು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು X.com ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕ್ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Civilisation only passes the single-planet Great Filter when Mars can survive even if Earth supply ships stop coming ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಮಸ್ಕ್ "ಸ್ಟಾರ್‌ಶಿಪ್ ಇದುವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆಯೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಅವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.