Colors and Emotions: ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಣ್ಣ ಬಳಸಬಾರದು? ವಾಸ್ತು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ?

ಒಂದೊಂದು ಬಣ್ಣಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಥವಿದೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಬಣ್ಣ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವದ (Personality) ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಆ ಬಣ್ಣ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ (if you are practicle person)

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಕಲರ್ ಥೆರಪಿ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಬೇಕು. ಅತ್ಯಂತ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜನರು ಕಂದು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಮರೆತು ಕೂಡ ಧರಿಸಬಾರದು. ಈ ಬಣ್ಣವು ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.