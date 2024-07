ರೀಲ್ ಅಲ್ಲ…. ರಿಯಲ್ ಗಂಡನ ಜೊತೆಗೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟ ರಾಮಾಚಾರಿಯ ವಿಲನ್ ವೈಶಾಖ

ರಾಮಾಚಾರಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ವಿಲನ್ ವೈಶಾಖ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ವಿನಯ್ ಸದ್ಯ ಮಳೆ ನಡುವೆ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮುದ್ದಾದ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.



ಗಂಡನ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಮುತ್ತನಿಡುವ, ಗಂಡನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬೆನ್ನು ಹಾಕಿ ಕುಳಿತ ಹಾಗೂ ವಿನಯ್ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಕದ್ದಿದ್ದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ರೈಮ್ ಎಂದು (Stealing your Heart was the perfect crime) ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.