ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ನೋಡ್ಬೇಡಿ, ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ… ಎಂದ ಕಿರುತೆರೆಯ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂದಕ್ಕೆ ಸೋತ ಜನ

ಕರಿಮಣಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಆಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪಂದನಾ ಸೋಮಣ್ಣ ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬೋ ರೀತಿಯ ಆಫ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಟಾಪ್ ಜೊತೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಮಿನಿ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಧರಿಸಿರುವ ಸ್ಪಂದನಾ ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ನೋಡಬೇಡಿ, ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡಿ ( Don’t look at the caption look at me) ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.