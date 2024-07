ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೆ ನಿನ್ನಿಂದ… ಗಂಡನ ಜೊತೆಗಿನ ಸಿರಿ ಫೋಟೋಸೇ ವೈರಲ್

ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ನಟಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಸಿರಿ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಪತಿ ಜೊತೆಗಿನ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.



ಇಬ್ಬರು ಮುದ್ದು ಮುದ್ದಾಗಿ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸುಂದರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರುವ ಸಿರಿ 'ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೆ ನಿನ್ನಿಂದ' (If I know what love is, it is because of you) ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.