Googleನ ಗಂಟೆಯ ಸಂಪಾದನೆ ಗೊತ್ತಾ? ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತೆ?
ಗೂಗಲ್ನ ಪೋಷಕ ಕಂಪನಿ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ 25 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ದಾಟುತ್ತದೆ. ಜಾಹೀರಾತು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೇವೆಗಳಿಂದ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಗೂಗಲ್, ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತೆ?
Google Earning
ಇಂದು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರೂ ಗೂಗಲ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು ಎಲ್ಲಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗೂಗಲ್ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. Youtubeನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಲು, Gmail ಬಳಸಲು Google ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ Googleನ ಒಂದು ದಿನದ ಸಂಪಾದನೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಲೇಖನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
Alphabet
Googleನ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು Alphabet. ಕಂಪನಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, 2025ರಲ್ಲಿ Alphabet ಅಂದಾಜು 34 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪದಾನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ Google ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
1 ಕೋಟಿ ಸಂಪಾದನೆಗೆ Googleಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕು?
ಶೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ Googleನ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಯಾಗಿರುವ Alphabetನ ಶೇರುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿವೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಅಂದಾಜು 4.5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
Googleನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು?
Googleನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಆದಾಯ ಸುಮಾರು 25 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಗಂಟೆಗೆ 285 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತದೆ. Googleಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಕೇವಲ 12 ರಿಂದ 13 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
Google ಹೇಗೆ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ?
ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದಲೇ Google ಅತ್ಯಧಿಕ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ YouTube, Google Cloud, Play Store ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸೇವೆಗಳಿಂದ ಗೂಗಲ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಣ ಬರುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ AIಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವೊಂದು ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.
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