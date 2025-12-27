- Home
- News
- State
- Photos: ಕಾರವಾರ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಶ್ವಾನಗಳ ದರ್ಬಾರ್: 25 ತಳಿ ನಾಯಿಗಳಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಸಾಹಸ ಪ್ರದರ್ಶನ!
Photos: ಕಾರವಾರ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಶ್ವಾನಗಳ ದರ್ಬಾರ್: 25 ತಳಿ ನಾಯಿಗಳಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಸಾಹಸ ಪ್ರದರ್ಶನ!
ಕಾರವಾರದ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಆಕರ್ಷಕ ಶ್ವೇತ-ವರ್ಣರಂಜಿತ ಶ್ವಾನ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಶ್ವಾನಗಳ ಮೆರುಗು
ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಗರದ ಮಾಲಾದೇವಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಶ್ವಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ನೂರಾರು ಜನರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗೂ ಪಶುಪಾಲನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಶ್ವಾನ ಪ್ರಿಯರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು.
ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳ ಶ್ವಾನಗಳ ಸಂಗಮ
ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ರಡರ್, ಜರ್ಮನ್ ಶೆಫರ್ಡ್, ಗೋಲ್ಡನ್ ರಿಟ್ರೀವರ್ ಹಾಗೂ ಅಪರೂಪದ ಮುಧೋಳ ಹೌಂಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳ ಶ್ವಾನಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು.
ದೇಶಿ ಮತ್ತು ದೇಶಿ ತಳಿಗಳ ಹವಾ
ಬೀಗಲ್, ಪೊಮೇರಿಯನ್, ವೇನಸ್ ಕಾರ್ಗಿ, ರಾಜ ಪಾಳ್ಯಮ್ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಜಿಯನ್ ಮೆಲಿನಾಯ್ಸ್ನಂತಹ ವಿದೇಶಿ ತಳಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗತ್ತಿನಿಂದ ನಡೆದ ದೇಶಿ ತಳಿಗಳು ಜನರ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದವು.
ಪೊಲೀಸ್ ಶ್ವಾನಗಳ ಶಿಸ್ತಿನ ನಡಿಗೆ
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಶೈನಿ, ಮಾರ್ವೆಲ್ ಮತ್ತು ಅಖಿರ ಹೆಸರಿನ ಶ್ವಾನಗಳು ತಮ್ಮ ಶಿಸ್ತಿನ ಆದೇಶ ಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದವು.
ಕೈಗಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪಡೆ ಶ್ವಾನಗಳ ಸಾಹಸ
ಕೈಗಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಯ ಐರಾ, ಅಭಯ್ ಮತ್ತು ಭೈರವ ಶ್ವಾನಗಳು ರೋಮಾಂಚಕ ಸಾಹಸ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತಗೊಳಿಸಿದವು.
ಸಾಹಸ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ
ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಯ ಶ್ವಾನಗಳ ಅದ್ಭುತ ಕೌಶಲ್ಯ ಮೆಚ್ಚಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ದೀಪನ್ ಎಂ.ಎನ್. ಅವರು 10,000 ರೂ.ಗಳ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು.
ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದ ನೋಂದಣಿ
ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟು 118 ಶ್ವಾನಗಳನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ 21 ತಳಿಗಳ 52 ಶ್ವಾನಗಳು ವಿವಿಧ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ತಾಕತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದವು.
ಪುಟ್ಟ ಮರಿಗಳ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ
ಪುಟ್ಟ ಮರಿಗಳ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ
ಕೇವಲ ದೊಡ್ಡ ಶ್ವಾನಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಶ್ವಾನ ಮರಿಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ 11 ಪುಟ್ಟ ಶ್ವಾನಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದವು.
ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಗೆದ್ದ ಜರ್ಮನ್ ಶೆಫರ್ಡ್
ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸುನೀಲ್ ಉಡಾಡಿ ಅವರ ಜರ್ಮನ್ ಶೆಫರ್ಡ್ ಶ್ವಾನ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಅಲಂಕರಿಸಿ, 25,000 ರೂ.ಗಳ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ಮುಧೋಳ ಹೌಂಡ್ಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ
ವೆಂಕಪ್ಪ ನವಲಗಿ ಅವರ ಮುಧೋಳ ತಳಿ ಶ್ವಾನವು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು 15,000 ರೂ. ಬಹುಮಾನ ಗೆದ್ದರೆ, ಸುಹಾಸ್ ಅವರ ಬೀಗಲ್ ತಳಿ ಶ್ವಾನ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ (10,000 ರೂ.) ಪಡೆಯಿತು.
ಶ್ವಾನಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಡುವೆ ಪಶು ವೈದ್ಯರು ಶ್ವಾನಗಳ ಪೋಷಣೆ, ಆರೋಗ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಲಸಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ದೇಶಿ ತಳಿಗಳ ದತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ
ವಿಶೇಷವೆಂಬಂತೆ, ದೇಶಿ ತಳಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಹತ್ತಾರು ನಾಯಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ದತ್ತು ನೀಡುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಗಣ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಜಿ.ಪಂ. ಸಿಇಓ ಡಾ.ದಿಲೀಷ್ ಶಶಿ ಅವರು ಇಡೀ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವಿಜೇತ ಶ್ವಾನಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿದರು.
ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವದ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಾಜಿದ್ ಮುಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಶ್ವಾನ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ದಾಖಲಾಯಿತು.
ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ (India News) ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ (Kannada News) ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ (Latest Kannada News), ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗಳೊಂದಿಗೆ (kannada news live) ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ