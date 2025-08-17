ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಫೇಮಸ್ ಹಾಗೂ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಟಾಪ್ 5 ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ಸ್ಗಳಿವರು!
ಈಜು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಕ್ರೀಡೆ. ಹಲವು ಅದ್ಭುತ ಈಜುಗಾರರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಐದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಮಹಿಳಾ ಈಜುಗಾರರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಸ್ಟೆಫನಿ ರೈಸ್
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಸ್ಟೆಫನಿ ರೈಸ್ ತಮ್ಮ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಲುಕ್ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಜುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮ್ಯಾಗಜಿನ್ಗಳ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಫೆಡೆರಿಕಾ ಪೆಲ್ಲೆಗ್ರಿನಿ
ಇಟಲಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಈಜುಗಾರ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಫೆಡೆರಿಕಾ ಪೆಲ್ಲೆಗ್ರಿನಿ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಾಲಿ ಕಾಗ್ಲಿನ್
ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾದ ಈಜುಗಾರ್ತಿ ನಟಾಲಿ ಕಾಗ್ಲಿನ್ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಈಜುಗಾರ್ತಿ 12 ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಜೆನಾ ಜಾಕಬೋಸ್
ಹಂಗೇರಿಯ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸುಜೆನಾ ಜಾಕಬೋಸ್ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಈಜುಗಾರ್ತಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಲುಕ್ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಫ್ಯಾಷನ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯೂಲಿಯಾ ಎಫಿಮೋವಾ
ರಷ್ಯಾದ ಸುಂದರಿಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೋಲಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಮುಖದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವರ ದೇಹದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಷ್ಯಾದ ಈಜುಗಾರ್ತಿ ಯೂಲಿಯಾ ಎಫಿಮೋವಾ ಗೊಂಬೆಯಂತೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಿಮ್ಸೂಟ್ನೊಂದಿಗೆ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೀರಿಸುತ್ತಾರೆ.