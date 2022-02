ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟ ತಮಿಳು ಸ್ಟೈಲಿಷ್ ಸ್ಟಾರ್.

'My Humble respects To Puneeth Garu . My respect to Rajkumar garu’s family , friends , well wishers & fans' ಎಂದು ಅಲ್ಲು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.