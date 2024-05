ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ರಾಘು ಫುಲ್‌ ಜಾಲಿ; ರೀ ನನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎಂದ ಆಂಟಿ!

ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಜಾಲಿ ಮೂಡಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತಾ. ಫೋಟೋ ನೋಡಿದವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮೊದಲು ಕಾಣುವುದು ಆಂಟಿ ಮೆಸೇಜ್......

ಇದ್ದಾಗ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗ ಮತ್ತು ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಗೋವಾ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'Ok goa it is..again' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗೋವಾದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಸರದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ 'CLEARLY… I am the only one happy getting back to ನಮ್ಮೂರು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ರಾಘು.