ಯಾವ್ ಡಿಸೈನರ್ ಬಟ್ಟೆ? ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೋ ಡ್ರೆಸ್‌ ನೋಡಿ ಎಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು!

ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹೋಮ್ ಔಟ್‌ಫಿಟ್‌ಗಳು. ಹಾಟ್‌ ನಟಿ ಅನ್ನಬೇಡಿ ಆಕೆ ಮನೆ ಹುಡುಗಿ ಎಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು...

ರಶ್ಮಿಕಾ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರುವ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ಮೇಕಪ್‌ ಇಲ್ಲದೆ ಸರಳ ಮನೆ ಹುಡುಗಿ ರೀತಿ ಇರುವ ಫೋಟೋ ಇದೆ. She is down to earth ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು.