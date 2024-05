ಮಳೆ ಬಂದ್ರೂ ಸೆಕೆ ನಿಲ್ಲದ್ದಕ್ಕೆ ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಲುಕ್ಕೇ ಕಾರಣವಂತೆ!

ಚುಟುಚುಟು ಬೆಡಗಿ ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ ತಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಫೋಟೋ ಸೀರಿಸ್ ಒಂದನ್ನು ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ಹಗ್ಗಿಂಗ್ ಸೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಟಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.



ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಥೈ ಹೈ ಸ್ಲಿಟ್ ಇರುವ ಬಾಡಿ ಹಗ್ಗಿಂಗ್ ಸೂಟ್ ಧರಿಸಿ, ಸಖತ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್ ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾದಕ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ ನೀಡಿರುವ ಆಶಿಕಾ Time to set the screen on fire ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.