ಪತಿ ಮಾಡೋ ಈ ತಪ್ಪನ್ನು… ಯಾವ ಹೆಂಡತಿಯೂ ಕ್ಷಮಿಸೋದಿಲ್ಲ!

ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಸಂಬಂಧ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ, ಪರಸ್ಪರರ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಡತಿಯರು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೂ, ಪುರುಷರು ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ಹೃದಯ ಕಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸೋದಿಲ್ಲ.



ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಮುಂದೆ ಅವಮಾನ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಗಂಡನ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ಗಂಡ ತನಗೆ ಅವಮಾನ (insulting infront of family or friends) ಮಾಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಆಕೆ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವ ಪತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಲ್ಲದಿರುವುದು

ಸಂಗಾತಿ ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸದಿದ್ದಾಗ (not supporting we she need), ಅವಳು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಅವಳು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡುತ್ತಾಳೆ.