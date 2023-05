Relationship Tips: ಸಂಗಾತಿ ಮೇಲೆ ಸಂದೇಹನಾ? ಸಂಬಂಧ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೋದಿ

ಸಂದೇಹವು ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಅನುಮಾನಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.

ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸಬೇಡಿ (Do not Think much): ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಮದುವೆಯ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಗಂಡನ ಜಗತ್ತನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಜಗತ್ತನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾತನಾಡುವುದು, ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ನೀಡದಿರುವುದು, ಎಲ್ಲವೂ ತಪ್ಪು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ಗುಂಪನ್ನು, ತನ್ನದೇ ಆದ ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಹೊಂದಿರುವಂತೆ, ನೀವೂ ಸಹ. ನಿಮಗಿಷ್ಟ ಬಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಅತಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವುದು ಸಹ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.