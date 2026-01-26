ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಗಂಡಸರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಾರಂತೆ
Numerology Secrets ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗರು ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು.
Birth Date
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತವೆ? ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಊಹಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲವು ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆಯಂತೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹವಾದ ನಂತರವೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆಯಂತೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಆ ದಿನಾಂಕಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ಈಗ ನೋಡೋಣ...
ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೇಗನೆ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ..
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 4, 13, 22 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಸಂಖ್ಯೆ 4ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹುಡುಗರು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂಗಾತಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ರಹಸ್ಯಗಳು..
ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನೋಡಲು ಆಕರ್ಷಕರಾಗಿದ್ದರೂ, ಇವರಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯಮಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಡಗಿರುತ್ತದೆ.
