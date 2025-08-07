ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾಕೆ ನಟ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್?.. ಏನಂತೆ ವಿಷ್ಯ..?
ನಟ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
- FB
- TW
- Linkdin
Actor and MP Kamal hasan Met PM Modi
ನಟ, ಮಕ್ಕಳ್ ನೀದಿ ಮೈಯಂ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಇಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಕೀಳ್ಡಿ ಉತ್ಖನನವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿ ಕಮಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Actor and MP Kamal hasan Met PM Modi
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ, ''ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಇಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಕೀಳ್ಡಿ.
ತಮಿಳಿನ ಪುರಾತನತೆಯನ್ನು, ತಮಿಳು ನಾಗರಿಕತೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ತಮಿಳರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
Actor and MP Kamal hasan Met PM Modi
ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ್ ನೀದಿ ಮೈಯಂ ಡಿಎಂಕೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಡಿಎಂಕೆ ಪರವಾಗಿ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ''ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಒಡಕಿನ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ದೃಢವಾದ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುವಂತೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕಿರಿದಾದ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
Actor and MP Kamal hasan Met PM Modi
ಶಿವಗಂಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೀಳ್ಡಿ ನಾಗರಿಕತೆ ಕ್ರಿ.ಪೂ. 3ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಉತ್ಖನನ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಪುರಾತತ್ವ ತಜ್ಞ ಅಮರನಾಥ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್, 2023ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಕೆಲವು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿ ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಿತು. ಕೀಳ್ಡಿ ವರದಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತು. ಈ ಕೀಳ್ಡಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.