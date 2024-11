ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ತಣ್ಣೀರಿಗಿಂತ ಬಿಸಿನೀರು ಏಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು?

Oil baths with hot water can have many health benefits : ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವವರು ತಣ್ಣೀರಿನ ಬದಲು ಬಿಸಿನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವವರು ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಸಿನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಣ್ಣೀರಿನ ಬದಲು ಬಿಸಿನೀರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ? ಅದರಿಂದ ಆಗುವ ಲಾಭಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಎಣ್ಣೆ ಒಳ್ಳೆಯದು?

ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಎಣ್ಣೆ ಒಳ್ಳೆಯದು? ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಎಣ್ಣೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ - ನಿಮಗೆ ಪಿತ್ತ ದೋಷವಿದ್ದರೆ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಎಣ್ಣೆಯು ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ - ವಾತ ದೋಷವಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಉತ್ತಮ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಒಣ ಚರ್ಮವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ - ಈ ಎಣ್ಣೆ ಪಿತ್ತ ದೋಷವಿರುವವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಬಳಸಬಹುದು. ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ - ಈ ಎಣ್ಣೆ ಕಫ ದೋಷವಿರುವವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.

