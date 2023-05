ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಕೊಳ್ಳದೇ ಹೋದರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೋಗ ಕಾಡೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!

ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ವೇಗದ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನೋದೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ತುಂಬಾ ತಪ್ಪು. ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನದೇ ಇದ್ರೆ ಅದರ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ.

ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟ (difficulty in sleep) ನಿಮಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನದಿದ್ದರೆ, ದೇಹವು ಸರಿಯಾದ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶ ಪಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲು, ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಹಾರ ತಿನ್ನೋದು ಮತ್ತು ಆ ಆಹಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಲಗಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು.

ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ (No intrest in work out)

ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಜನರು ವ್ಯಾಯಾಮದ ಮಾಡೋಕೆ ನೆಪಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನದಿರುವುದು. ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನದಿದ್ದಾಗ, ದೇಹವು ದಣಿವಾಗುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ವ್ಯಾಯಾಮದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತದೆ.