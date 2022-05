ಮೊದಲ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನಯೋ ಕಾತುರ, ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಬಹುದು ಕಾರಣ

ಸೀಸನ್ ನ ಮೊದಲ ಮಳೆ (first rain of the season) ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ ತುಂತುರು ಮಳೆ, ಮಳೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಎದ್ದೇಳುವ ಪರಿಮಳ, ವಾವ್ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಶಾಖ ಕಳೆದು ಮೊದಲ ಮಳೆ ಬೀಳುವಾಗ, ಆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುವುದು ವಾವ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸುಡುವ ಶಾಖದಿಂದ ನಮಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಅಲ್ಲದೇ ಬೇರೆ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಮಳೆಯನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು.

ಹೌದು, ಮಳೆಗಾಲದ (Monsoon) ಅಲ್ಲದ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ (Off season rain), ನೆನೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಅವರು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಮೊದಲ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಒದ್ದೆಯಾಗುವುದನ್ನು ನೀವು ಏಕೆ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಮಳೆಯ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿನ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಈ ತಾಪಮಾನದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ (Immunity Power) ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಒದ್ದೆಯಾದಾಗ, ದೇಹದ ತಾಪಮಾನವು (Body Temperature) ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಬೇಗನೆ ಜ್ವರ (Fever), ಶೀತ (Cold), ಕೆಮ್ಮು (Cought) ಮೊದಲಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಈ ಮಳೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ.

ದೇಹವು ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ (Tempreture)ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಆದರೆ ನೀವು ತೇವಗೊಂಡಾಗ, ತಾಪಮಾನದ ಹಠಾತ್ ಕುಸಿತವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೇಹವು ಈ ಭಾರಿ ತಾಪಮಾನದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ.

ಅನೇಕ ಜನರು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಒದ್ದೆಯಾದ ನಂತರ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶೀತ ಮೊದಲಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ವಿಪರೀತ ಬಿಸಿಲಿನ ಬಳಿಕ ಮಳೆ ಹನಿ ಸೋಕಿದಾಗ ದೇಹದ ಶಾಖ (Body Temperature))ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಳಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊದಲ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಒದ್ದೆಯಾದ ನಂತರ, ಶೀತ ಅಥವಾ ಶ್ವಾಸನಾಳದ ಸೋಂಕಿಗೆ (Lungs Infection) ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ಒದ್ದೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳು ಒದ್ದೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಶೀತ, ಸೋಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸೀಸನಲ್ ಅಲರ್ಜಿಗಳಿಗೆ (Seasonal Allergy) ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಶೀತವು ಮಾನ್ಸೂನ್ (Monsoon) ಶೀತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ನೀವು ತೇವಗೊಂಡರೆ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮತ್ತು ದೇಹವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಒರೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒದ್ದೆಯಾಗಿರಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ದೇಹದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು (Body Tempreture) ಸಾಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಒದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಬಿಸಿಯಾದ ಏನನ್ನಾದರೂ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಚಹಾ, ಕಾಫಿ (Coffee) ಏನಾದರೂ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ.

ಈ ಮಳೆ ನೀರು (Rain Water) ವಾತಾವರಣದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಲಿನ್ಯಗಳನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯ (Summer) ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯವು ತುಂಬಾನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಆವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ, ಈ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಮಳೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಷಗಳು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಮೊದಲ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಯಬೇಡಿ ಎಂದು.

ಅಪ್ಪಿ, ತಪ್ಪಿ ನೀವು ಈ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಒದ್ದೆಯಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಆಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ವಾಶ್‌ನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳನ್ನು ದೇಹದಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕಬಹುದು. ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಮೇಲಿನ ವಿಷವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಬಾಡಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ (Body Scrub) ಬಳಸಿ.



ಚರ್ಮ (Skin) ಮತ್ತು ಕೂದಲು (Hair) ಆಸಿಡ್ ನಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಬಹುದು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಋತುವಿನ ಮೊದಲ ಮಳೆ ಆಮ್ಲೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಮೊದಲಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಲು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ.



ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು (chemical) ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲ ಮಳೆಯ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಇತರ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು.