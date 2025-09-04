ಮದುವೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡೋದ್ಯಾಕೆ? ಈ ಕುರಿತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ?
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ 16 ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮದುವೆ. ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿಗಳು
ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, (Sanatana Dharma) ಇಂದಿನದ್ದಲ್ಲ ಆದರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೂಡ ಒಂದು. ವಿವಾಹಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಪದ್ಧತಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೆಲವು ಆಳವಾದ ಅರ್ಥ ಅಡಗಿದೆ.
ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ಹಚ್ಚುವ ಆಚರಣೆ
ಮದುವೆ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಚರಣೆಯೆಂದರೆ ಅರಿಶಿನ (Haldi ceremony). ಅರಿಶಿನವಿಲ್ಲದೆ ಮದುವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು, ವಧು ಮತ್ತು ವರ ಇಬ್ಬರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ಅರಿಶಿನ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ವಧು ಮತ್ತು ವರರಿಗೆ ಅರಿಶಿನ ಏಕೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
ಅರಿಶಿನವು ಶುಭಕರವಾಗಿದೆ
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಬಹಳ ಶುಭಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅರಿಶಿನದ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವು ನವ ದಂಪತಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ (couples life) ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೊಳಪು
ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ಹಚ್ಚುವ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯವೂ ಒಂದು. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಹೊಳಪಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅರಿಶಿನದಲ್ಲಿರುವ ಗುಣಗಳು ಚರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಧು-ವರರು ಅರಿಶಿನ ಹಚ್ಚಿದಾಗ, ಅವರ ಮುಖಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಹೊಳಪನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
ದೇಹ ಸೌಂದರ್ಯ
ಅರಿಶಿನವು ದೇಹವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ (purifies body), ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಫ್ಫೋಲಿಯೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅರಿಶಿನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚುಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಅರಿಶಿನ ಸತ್ತ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಚರ್ಮವನ್ನು ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ
ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಧು-ವರರಿಗೆ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅರಿಶಿನ ಸಮಾರಂಭದ ನಂತರ, ವಧು-ವರರು ಮದುವೆಯವರೆಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.