ನಾಳೆ ಮೇ 8 ರಾತ್ರಿ 9:51 ಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರನು ಮೃಗಶಿರಕ್ಕೆ, ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗ, ಸಂಗಾತಿ ಹತ್ತಿರ
ಶುಕ್ರನು ಮೇ 8, 2026 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9:51 ಕ್ಕೆ ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರನ ಆಗಮನವು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಶುಕ್ರ
ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಗ್ರಹವಾದ ಶುಕ್ರನು ಮೇ 8, 2026 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9:51 ಕ್ಕೆ ತನ್ನ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಶುಕ್ರನು ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮೇ 17 ರವರೆಗೆ ಶುಕ್ರನು ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರನ ಆಗಮನವು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಮೇಷ - ಸಂಗಾತಿ ದೂರವಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಆಳುವ ಗ್ರಹ ಮಂಗಳ, ಮತ್ತು ಈ ರಾಶಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಮಂಗಳ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸ್ಥಾನವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಣವು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ನಿಮ್ಮತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ - ಸ್ಥಾನ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಹಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರಮುಖ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರವು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ - ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ತರುತ್ತದೆ. ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ನೀಡುವ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಲಾಭ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸಹ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಿಹಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ – ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣವು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ದೀರ್ಘ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಯೋಜಿಸಬಹುದು.