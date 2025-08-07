ಸುಮಂಗಲಿಯರಿಗೊಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ – ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ 7 ಅವಶ್ಯ ನಿಯಮಗಳು
ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತ ಆಚರಿಸುವ ಸುಮಂಗಲಿಯರು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಏಳು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತ 2025
ಆಡಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ವ್ರತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದುದು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತ. ಈ ದಿನ ವ್ರತವಿಟ್ಟು ಪೂಜಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಸುಮಂಗಲಿ ಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯಾಗದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆ ದಿನ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದು ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿಯಾಗುವಂತೆ ಪೂಜೆಗಳು, ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಈ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 8 ರಂದು ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತ ಆಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತವಿಟ್ಟು ಪೂಜಿಸುವವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು, ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಏಳು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
ಕಲಶ ಸ್ಥಾಪನೆ
ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಕಲಶ ಸ್ಥಾಪನೆ. ಹಿತ್ತಾಳೆ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಲಶದಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತುಂಬಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅರಿಶಿನ ಹಚ್ಚಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಮಾವಿನ ಎಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಡಬೇಕು. ಅಮ್ಮನ ಮುಖ ಇದ್ದರೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಪೂಜಿಸಬಹುದು. ಈ ಕಲಶವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಪೂಜಿಸುವಾಗ ಅಮ್ಮನ 108 ನಾಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಯನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ಕಲಶದ ಮುಂದೆ ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಈ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಕುಂಕುಮ ಅಥವಾ ಹೂಗಳಿಂದ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಮನೆ ದೈವಿಕ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ತುಂಬುತ್ತದೆ.
ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಹೂಗಳು
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಹೂಗಳೂ ಪ್ರಿಯವಾದರೂ, ತಾವರೆ ಹೂವು ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ತಾವರೆ ಹೂಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಚಂಪಕ, ತಾಜಾ ಹೂವು, ಕುಂಕುಮ ಹೂವುಗಳು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನೂ ಅರ್ಪಿಸಿ ಪೂಜಿಸಬಹುದು. ತಾವರೆ ಹೂಗಳಿಂದ ಅರ್ಚಿಸುವುದು, ಮಾಲೆ ಕಟ್ಟಿ ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಅಮ್ಮನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಣಿಸಿ ಮನೆಯನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವ್ರತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಗಂಧ, ಕುಂಕುಮ, ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಹೂವುಗಳು, ಊದಿನಕಡ್ಡಿ, ದ್ರವ್ಯ ಪುಡಿಗಳು, ಜವಾದುಗಳಿಂದ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆ ತುಂಬಾ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತವಾಗಿಸಬೇಕು.
8 ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು
ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಿರುವ ಕಲಶದ ಸುತ್ತ ಎಂಟು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಈ ಅಷ್ಟ ನಾಣ್ಯಗಳು ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿಯರ ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೂಜೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಈ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆ, ಬೀರು, ಲಾಕರ್ ಅಥವಾ ಹಣ ಇಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಅಮ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ವರ್ಷವಿಡೀ ಸಂಪತ್ತು ಸೇರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪೂಜಿಸುವಾಗ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಧಾನ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಧೈರ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ವೀರಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಸಂತಾನಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ, ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಬ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿಯರನ್ನು ನೆನೆದು ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಬೇಕು.
ತಾಂಬೂಲ ನೀಡುವುದು
ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ. ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಹೊಸ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಅಮ್ಮನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಪೂಜೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಆ ಸರವನ್ನು ಗಂಡನ ಕೈಯಿಂದ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ವಿಶೇಷ. ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತದಂದು ಸುಮಂಗಲಿಯರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ಅಡಿಕೆ, ಹಣ್ಣು, ಅರಿಶಿನ, ಕುಂಕುಮ, ಹೂವು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ತಾಂಬೂಲವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಸಾಧ್ಯವಾದವರು ರವಿಕೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನೂ ನೀಡಬಹುದು. ಇದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆ ದಿನ ಸುಮಂಗಲಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮಾಂಗಲ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾಂಬೂಲ ನೀಡುವುದು, ಮನೆಗೆ ಬರುವವರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡುವುದು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.
ದೀಪ ದಾನ ಮತ್ತು ಅನ್ನದಾನ
ವ್ರತ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಹತ್ತಿರದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆಕಳ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪದ ದೀಪವನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕು. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಈ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಸಂಪತ್ತು, ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ದೀಪ ದಾನ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಬೆಳಕು ನೀಡುತ್ತದೆ. ದೈವಿಕ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕರ್ಮದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಸುವಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಬಹುದು. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಆಹಾರ, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತದ ದಿನ ನಾವು ನೀಡುವ ಈ ದಾನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಣಿಸಿ ನಮಗೆ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಾಪಸ್ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು, ಪಾಯಸ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಬಹುದು.