ಏಪ್ರಿಲ್ 8 ಇಂದಿನಿಂದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಒಲಿಯಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಹಣಕ್ಕಿಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆ
Luckiest Zodiac Sign On Wednesday 8 April ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಪರಸ್ಪರ ಸಮಸಪ್ತಕ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬುಧವಾರ ಮೇಷ ಮತ್ತು ಮಿಥುನ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಅದೃಷ್ಟ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಸಾಗುವುದರಿಂದ, ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ; ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೂಲದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಬುಧವಾರ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧನು ಅದೃಷ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಚಂದ್ರನು ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧನು ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಬುಧವಾರ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಚತುರ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ನೀವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದಲೂ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೋಜಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಲಾಭವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಬುಧವಾರ ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರು ಚಂದ್ರನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದ ನೀವು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಜೀವನ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಾಳೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಹ ಉತ್ತಮ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ನಾಳೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಿನದ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ ಬುಧ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಚಂದ್ರನು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಹೊಸ ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಹ ಅನ್ವೇಷಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ನಿಮಗೆ ಯಾರೊಬ್ಬರಿಂದ ಉಡುಗೊರೆ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಎಲ್ಲೋ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು; ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ನಾಳೆ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ.