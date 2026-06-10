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- ಜೂನ್ 11 ನಾಳೆ ರಂದು ಶುಕ್ರನು ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ; ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ
ಜೂನ್ 11 ನಾಳೆ ರಂದು ಶುಕ್ರನು ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ; ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ
Shukra transit ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 11 ರಿಂದ ಜೂನ್ 23 ರವರೆಗೆ ಶುಕ್ರನು ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರದವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ .
ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಈ ರಾಶಿಯ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ ಶುಕ್ರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿನ ಈ ಸಂಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಿರಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರನ ಆಗಮನದಿಂದ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಅವಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ನೀವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಾಣಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅವರ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಅವಧಿಯು ಸೃಜನಶೀಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.