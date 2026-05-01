19 ವರ್ಷಗಳ ಶನಿ ದಿಕ್ಕು ಯಾರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ತರುತ್ತದೆ? ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಗವಿದೆ?
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು "ಮಹಾ ದಶಾ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ದಿಕ್ಕು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ದಿಕ್ಕು.
ಶನಿಯ ದಶಾ ಯಾವುದು?
ಶನಿಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಆಳುವ 19 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು 'ಶನಿ ಮಹಾ ದಶಾ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ . ಇದು ನವಗ್ರಹ ವೇಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಉದ್ದವಾದ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ. ಶನಿಯನ್ನು "ಕರ್ಮ ಕಾರಕ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀಡುವ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಅವನು.
ಅನೇಕ ಜನರು ಶನಿ ದಶಾ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಹೆದರುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು. ಶನಿಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಆ 19 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅವನು ಅವನನ್ನು ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದು ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಅವನಿಗೆ ಕೆಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅವನನ್ನು ಪ್ರಬುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಶನಿ ಯಾರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ?
ಶನಿದೇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
ವೃಷಭ ಮತ್ತು ತುಲಾ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ ಯೋಗಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಉತ್ತಮ ಲಾಭಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಮಕರ ಮತ್ತು ಕುಂಭ: ಇವು ಶನಿಯ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಲಾಭಗಳು ಮಾತ್ರ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
ಮಿಥುನ ಮತ್ತು ಕನ್ಯಾ: ಇವು ಬುಧನ (ಶನಿಗೆ ಸ್ನೇಹಪರ) ಮನೆಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು
ಶನಿಯು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ (ದುಷ್ಟ ಮನೆಯಲ್ಲಿ) ಮತ್ತು ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಶನಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬಡವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಶನಿ ದೇವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಶನಿವಾರದಂದು ಶುದ್ಧ ಎಣ್ಣೆಯ ದೀಪದಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.