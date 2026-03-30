ಏಪ್ರಿಲ್ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ 3 ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಹರಿವು, 40 ದಿನ ನಂತರ ಶನಿಯ ಉದಯದಿಂದ ಲಾಭ
Saturn set to rise after a 40 day in April
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿಯು ಪ್ರತಿ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ತನ್ನ ವೇಗ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ಉದಯಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಮಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮಾರ್ಚ್ 13, 2026 ರಂದು ಶನಿಯು ಅಸ್ತಮಿಸಿದ್ದ. ಇದು 40 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಏಪ್ರಿಲ್ 22, 2026 ರಂದು ಉದಯಿಸಲಿದೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಉದಯವು 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಗ್ರಹವಾದ ಶನಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಸ್ತಮಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸಲಿದೆ. ಶನಿಯ ಉದಯವು 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯ ಉದಯವು ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಜನರು ಸಂಪತ್ತು, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೆಡೆ, ಅವರ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿಯಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ ಈಡೇರಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಅವಿವಾಹಿತರು ಅಥವಾ ಒಂಟಿ ಜನರು ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಶನಿಯ ಉದಯವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತರಬಹುದು. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಗೌರವಗಳು ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಉದಯವು ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಮೂರನೇ ಹಂತವು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಮತ್ತು ಶನಿಯು ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರದ ಆದೇಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.