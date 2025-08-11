ರಾಜಯೋಗ ಬಂಪರ್: ಈ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಲಾಭ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ
ಶುಕ್ರ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಲವ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ, ಇದು 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು.
ಸಿಂಹ:
ಬುಧ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ಮತ್ತು ರಾಜಯೋಗದ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಸಮಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು.
ತುಲಾ:
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧ ಮತ್ತು ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗದ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಅನುಕೂಲಕರವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಜನರು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲಾಟರಿಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಧನು:
ಬುಧ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗದ ಸಂಯೋಗವು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿಯ ಉಡುಗೊರೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳವೂ ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ:
ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಹೊಸ ಮೂಲಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಾಧ್ಯಮ, ಫ್ಯಾಷನ್ ವಿನ್ಯಾಸ, ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.