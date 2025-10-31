Unlucky Number: ನಂಬರ್ 4 ಅಶುಭ! ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬಳಸಿದರೆ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಖಚಿತಾ
Unlucky Number: ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 4 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೇಗೆ ದುರದೃಷ್ಟಕರವಾಯಿತು. ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಹೇಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಯಿತು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯು ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಆಳುವ ಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಪಂಚದ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ದುರದೃಷ್ಟಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ: 4 ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಸಂಖ್ಯೆ
ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4ನ್ನು ದುರದೃಷ್ಟಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ದೇಶದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕಾಣ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಹುದು.
ಸಂಖ್ಯೆ 4ನ್ನು ದುರದೃಷ್ಟಕರವೆಂದು ಏಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಸಂಖ್ಯೆ 4ನ್ನು ದುರದೃಷ್ಟಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಕೊರಿಯನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4ರ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯು "ಸಾವು" ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೊರಿಯನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4ನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುವುದು "ಸಾವು" ಎಂಬ ಪದದಂತೆ ಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದುರದೃಷ್ಟಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದುರದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ಭಯ
ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯನ್ನರು ಸಂಖ್ಯೆ 4 ರಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ದುರದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಾವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬರೆಯೋದನ್ನು ಸಹ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜನರು ಸಂಖ್ಯೆ 4ರ ಬದಲು ಏನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ?
ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಸಂಖ್ಯೆ 4ನ್ನು ದುರದೃಷ್ಟಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಕೊರಿಯನ್ನರು 1, 2, 3 ರ ನಂತರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೀವು ಯೋಚಿಸಿರಬಹುದು? ಅಥವಾ ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಲಿಫ್ಟ್ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4ನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಲಿಫ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ರ ಬದಲಿಗೆ F ಎಂದು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ
ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಹುದು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳು 4 ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ 14 ಮತ್ತು 24. ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು 4 ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ 14 ಮತ್ತು 24 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ದೇಶಗಳು ಸಂಖ್ಯೆ 4ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ
ಟೆಟ್ರಾಫೋಬಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಂಖ್ಯೆ 4ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಯಪಡುವ ಏಕೈಕ ದೇಶ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಅಲ್ಲ. ಚೀನಾ, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ತೈವಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಸಂಖ್ಯೆ 4ನ್ನು ದುರದೃಷ್ಟಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4ನ್ನು ದುರದೃಷ್ಟಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆಯೇ, 7 ಮತ್ತು 8 ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ, 7 ಮತ್ತು 8 ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.