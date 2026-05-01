- Home
- Astrology
- Festivals
- ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಕೈ ತುಂಬಾ ಹಣ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶನಿಯಿಂದ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು
ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಕೈ ತುಂಬಾ ಹಣ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶನಿಯಿಂದ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು
ಜೂನ್ 5 2026 ರಂದು ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶನಿ ಗ್ರಹಗಳು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ, ಇದು ದ್ವಿದ್ವಾದಶ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 12:11 ಕ್ಕೆ ದ್ವಿದ್ವಾದಶ ಯೋಗವು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ಹಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತೀರಿ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಎದುರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಾಯದಿಂದ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಕಚೇರಿ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಸಹ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಲು ನೋವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರಿಗೆ ಅಲ್ಪ-ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈಗ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ನೀವು ಬಯಸುವ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿಡಲು ಸಹ ನೀವು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೀರಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಸದನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು, ಅದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ