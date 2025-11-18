ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ 3 ರಾಶಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಟರಿ, ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅದೃಷ್ಟ
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜ ಯೋಗ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ನವೆಂಬರ್ ಕೊನೆಯ ವಾರ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆರಂಭವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ 20 ರಿಂದ, ಶುಭ ಸಂಯೋಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ವಿವಿಧ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನವೆಂಬರ್ 20 ರಂದು, ಚಂದ್ರನು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ಸಹ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ, ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ದೇಹದ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗವು ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸವು ಪ್ರಗತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಬೇಗನೆ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಬರಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಶನಿಯ ಸ್ಥಾನವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಪ್ರಭಾವವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನವು ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಐದನೇ ಮನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ.