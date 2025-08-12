ಗುರು-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ವರ
ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಶುಭ ಸಂಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಅದೃಷ್ಟವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
Image Credit : Asianet News
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಮಯ ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಮಾಧುರ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಸಂದರ್ಭ ಎದುರಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ವಿವಾದಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಬಲವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
