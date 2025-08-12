ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುವ ಈ ರಾಶಿಗಳು – ಎಚ್ಚರಿಕೆ!
ಕೆಲವು ರಾಶಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜನರು ಬೇಗನೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಸ್ವಭಾವತಃ ಬಹಳ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಅವರ ಸ್ವಾಭಾವಿಕತೆ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತತೆ ಅವರನ್ನು ಬೇಗನೆ ಜನರಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ತರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಇತರರ ಅಸೂಯೆ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ, ಅವರು ಆತಂಕ, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಥಿತಿಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಶಕ್ತಿಯು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಪರಿಹಾರ: ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪಠಿಸುವುದು ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಒಳಗಿನಿಂದ ತುಂಬಾ ಮೃದು ಹೃದಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕರು. ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಭಾವವು ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಅಸೂಯೆ ಮತ್ತು ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣಿನ ಬಲಿಪಶುಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದಾಗ, ಅವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕರಾಗುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪರಿಹಾರ: ಬೇವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ನಿಯಮಿತ ಪೂಜೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶನಿದೇವನ ಪೂಜೆಯು ಸಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಸಹ ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ತೀಕ್ಷ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನವರು ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಅತಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಚಿಂತಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ಅವರನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಬೇಗನೆ ಚಂಚಲರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದಾಗ, ಅವರು ಚಡಪಡಿಕೆ, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪರಿಹಾರ: ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಪ್ರತಿದಿನ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು. ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ನಿಂಬೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸಹ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಕರ್ಪೂರದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ನಮ್ರತೆ, ಸೌಮ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಈ ಗುಣವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇತರರ ಅಸೂಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದಾಗ, ಅವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಸ್ಥಿರರಾಗುತ್ತಾರೆ, ದಣಿದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಪರಿಹಾರ: ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಹನುಮಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ದಾರದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ಉರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.