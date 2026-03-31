- ಏಪ್ರಿಲ್ 11 ರಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಯೋಗ, ಆಪ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ದ್ರೋಹ, 3 ರಾಶಿ ಜನರು ಹುಷಾರು
ಏಪ್ರಿಲ್ 11 ರಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಯೋಗ, ಆಪ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ದ್ರೋಹ, 3 ರಾಶಿ ಜನರು ಹುಷಾರು
Dangerous yog will be formed in pisces ಏಪ್ರಿಲ್ 11 ರಂದು ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಸೂರ್ಯ, ಮಂಗಳ, ಶನಿ ಮತ್ತು ಬುಧ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ
ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮೇಷ, ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಹಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಎರಡು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸಿ. ಕುಟುಂಬದ ಕಾಳಜಿಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಯಾರೊಬ್ಬರಿಂದ ದ್ರೋಹವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಶಿವಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ನೀರು ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗವು ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಯಾರನ್ನೂ ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ತಕ್ಷಣದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯದಿರುವುದು ನಿರಾಶೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪೂಜಿಸಬಹುದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಈ ಸಮಯ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳು ಸಹ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡದಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ. ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತುರಪಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸದೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ, ಮೊದಲು ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಕೆಲವು ಜನರು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಥವಾ ತಲೆನೋವು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹವಾದ ಮಂಗಳ ಕೂಡ ಈ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ಜನರು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪರಿಹಾರವಾಗಿ, ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.