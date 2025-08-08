ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರನಿಗೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕಟ್ಟಬಹುದೇ?
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಸಮಯವನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಹಬ್ಬದಂದು ಸಹೋದರಿಯರು ಋತುಮತಿಯಾಗಿದ್ರೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಬಹುದುದೇ? ನೋಡೋಣ.
ಋತುಚಕ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಬಹುದೇ?
ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿದೆ . ಈ ದಿನದಂದು, ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧತೆಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸಹೋದರಿಯರು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರನಿಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಋತುಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಸೂತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿರುವ ಗೊಂದಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಿಯಮಗಳಿವೆ ನೋಡೋಣ.
ಋತುಚಕ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ದೂರ
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮುಟ್ಟನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಶುದ್ಧವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು, ಪೂಜಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಪವಿತ್ರ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ದೇಹವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.
ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ನಿಷಿದ್ಧ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮುಟ್ಟು ಚಂದ್ರನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ದೇಹವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಶಕ್ತಿಯು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಸರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಋತುಚಕ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಬಹುದೇ?
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಹೃದಯದಿಂದ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿದರೆ, ಅದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಋತುಚಕ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವಳು ತನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ರಕ್ಷಾ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವಳು ದೇವರ ವಿಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಾರದು ಅಷ್ಟೇ.
ಸೂತಕದ ನಿಯಮಗಳು
ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದಂದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸತ್ತರೆ, ಅದನ್ನು ಸೂತಕ ಕಾಲ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಬಾರದು. ಹಿಂದೂ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಜನಿಸುವವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಹಸು ಕರುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವವರೆಗೆ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಭದ್ರ ಕಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಖಿಯನ್ನು ಏಕೆ ಕಟ್ಟಬಾರದು?
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಭದ್ರ ಕಾಲವನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಹೋಳಿಕಾ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಾಬಂಧನವನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
2025ರಲ್ಲಿ ರಾಖಿಯ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ ಯಾವುದು?
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷದ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನಾಂಕ ಆಗಸ್ಟ್ 09, 2025ರಂದು ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ01:25 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರನಿಗೆ ರಾಖಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬಹುದು.ಇದು ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತವಾಗಿದೆ.