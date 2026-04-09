ಸೂರ್ಯ-ಚಂದ್ರರ ಭೀಕರ ಯೋಗ, 3 ರಾಶಿಗೆ 30 ದಿನ ಅಪಾಯಕಾರಿ, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ
Astrology news vaidhriti yog ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ದಿನ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ವೈಧೃತಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ 14, 2026 ರಂದು ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಸೂರ್ಯ ಮೀನ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ದಿನ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವು ವೈದೃತಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಗವನ್ನು ಬಹಳ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಮೇ 14 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಸೂರ್ಯನು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಅಶುಭ ಯೋಗದ ಗರಿಷ್ಠ ಪರಿಣಾಮವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಸಹ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಹಣ ಗಳಿಸಲು ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ವಾದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಗಾಯಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರೊಂದಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಇಮೇಜ್ ಹದಗೆಡಬಹುದು.