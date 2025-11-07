- Home
- Astrology
- Festivals
- Astro Tips: ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿತೀರಾ ನೀವು? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಗ್ರಹಗತಿ ನೆಟ್ಟಗಿರಲ್ಲ ಹುಷಾರು
Astro Tips: ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿತೀರಾ ನೀವು? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಗ್ರಹಗತಿ ನೆಟ್ಟಗಿರಲ್ಲ ಹುಷಾರು
Astro Tips: ನೀವು ಸ್ಟೀಲ್ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಓದಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಲೋಟದಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿದಾಗ, ಅದು ನಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿರುವ ಮೂರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಏನೇನು ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ.
ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಲೋಟ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳು
ನಾವು ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಲೋಟ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನೀವು ಈ ಲೇಖನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಓದಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಲೋಟ ಹೇಗೆ ಗ್ರಹಗತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ
ಸ್ಟೀಲ್ ಲೋಟ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ಟೇವೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟೀಲ್ ಲೋಟದಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿದಾಗ, ಅದು ನಮ್ಮ ಜಾತಕದ ಮೂರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿದೆ.
ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾತಕದಲ್ಲಿನ ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ರಾಹುಗಳನ್ನು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗ್ರಹಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಾನಸಿಕ ಏರಿಳಿತ
ಚಂದ್ರನು ಬಲವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ದುರ್ಬಲ ಸ್ಥಾನವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಶುಕ್ರ ದುರ್ಬಲನಾದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ
ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ಕೊಂಚ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ರಾಹುವಿನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪರಿಣಾಮ
ಸ್ಟೀಲ್ ರಾಹುವಿನ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ವರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಗೊಂದಲ, ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ಮದ ಬಲೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ತಾಮ್ರದ ಲೋಟ ಬಳಸಿ
ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೂ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾದರೆ, ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೀಲ್ ಬದಲು, ನೀವು ಬೆಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ತಾಮ್ರದ ಲೋಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.