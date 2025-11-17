2026 ರ ಆರಂಭ 4 ಶುಭ ರಾಜಯೋಗ, ಈ ಮೂರು ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಬದಲು, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ
4 powerful rajayoga including maha laxmi rajayoga will change fate 3 zodiac ನಾಲ್ಕು ಮಂಗಳಕರ ರಾಜಯೋಗಗಳು, ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗ, ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತು ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗಗಳು 2026 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ನಾಲ್ಕು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಜಯೋಗಗಳು
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, 2026 ನೇ ವರ್ಷವು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ರಾಶಿಚಕ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಗ್ರಹಗಳ ಶುಭ ಸಂಯೋಗಗಳಿಂದಾಗಿ, ನಾಲ್ಕು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ರಾಜಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ: ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗಗಳು (ಗುರುವಿನ ಪಂಚ ಮಹಾಪುರುಷ ಯೋಗ), ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗಗಳು (ಬುಧ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಶುಭ ಸಂಯೋಗ), ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗಗಳು (ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ವೈಭವದ ಯೋಗ), ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗಗಳು (ಚಂದ್ರ-ಗುರುವಿನ ಶುಭ ಸಂಯೋಗ). ಈ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ದೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಶಕ್ತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳ ಮೇಲೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತು ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು ತುಂಬಾ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಮನೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಈಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಯೋಗವಿರುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ, ಭೂಮಿ, ವಾಹನ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಲ ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ ಮತ್ತು 2026 ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ, ಮಾತು ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೆದುಳು, ಯೋಜನೆ, ಮಾತನಾಡುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಹುದ್ದೆ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
2026 ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ನಾಲ್ಕು ರಾಜಯೋಗಗಳು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹವು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮ (ವೃತ್ತಿ), ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷ ಇರುತ್ತದೆ, ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಮೂಲವಾಗಬಹುದು. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಗೌರವವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ.